هل يتخفى الجيش السوري بزيّ البدو لإشعال فتنة في السويداء؟ (فيديو إرم)

من محافظة السويداء.. تخرج اليوم رواية أخطر من مجرد اشتباك مسلح.. إنها رواية عن تمويه متعمد، وانتحال هوية، واستخدام الانتماء العشائري كسلاح.

مصادر محلية تتحدث عن عناصر من الجيش السوري تخلوا عن زيهم العسكري، وارتدوا لباس البدو التقليدي. والهدف: التمويه وزرع شرارة فتنة طائفية في أرض تعبت من الانقسام.

الاتهامات هذه المرة خطيرة، تتجاوز الصراع المسلح إلى ما هو أخطر: انتحال صفة مكوّن اجتماعي أصيل لافتعال اقتتال داخلي.

صورٌ وفيديوهات لمقاتلين يرتدون الجلابيات والشماغ، بينما تقارير تؤكد أنهم عناصر تابعون لوزارة الدفاع السورية، أُرسلوا لتأجيج نزاع أهلي بغطاء عشائري.

في المقابل، نفت جهات رسمية هذه الاتهامات أو اعتبرتها قد تكون نابعة من سوء فهم أو دوافع غير معلنة، مؤكدة أن الوضع على الأرض معقد ويحاول الجميع تفادي التصعيد.

الاشتباكات المتواصلة أدت إلى حرق منازل وتهجير سكان في عدة قرى، ما زاد من هشاشة النسيج الاجتماعي في السويداء، ورفع من مستوى القلق بشأن إمكانية انزلاق الصراع إلى أبعاد أوسع وأكثر خطورة.

في ظل هذه التطورات، تظل الحاجة ملحة إلى توضيح رسمي دقيق وشفاف، قادر على وضع حد لتضارب المعلومات، واستعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع عبر الحوار والاحتكام للقانون.