"قلم حبر آلي".. ترامب يهين بايدن في البيت الأبيض (فيديو إرم)

دشّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ممشى المشاهير الرئاسي" على طول ممرّ بارز خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض.

وكتبت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس ومستشارة الاتصالات، في منشور على موقع إكس: "وصل ممشى المشاهير الرئاسي إلى رواق الجناح الغربي"، مرفقةً بفيديو يُظهر صورًا بالأبيض والأسود لرؤساء بإطارات ذهبية على طول الرواق.

لكن صورة واحدة لفتت الانتباه، وهي الصورة المختارة للرئيس السابق جو بايدن، الذي مثّلته صورة لقلم حبر آلي بدلًا من صورة شخصية على غرار رؤساء أمريكا.

ووفق شبكة CNN، فإن ترامب مهووس شخصيًا باستخدام بايدن للقلم الآلي، وأمر في يونيو بإجراء تحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي في مذكرة تشير إلى "تدهور إدراك بايدن".