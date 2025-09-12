من الأكبر في "الناتو".. ما قدرات جيش بولندا حال مواجهة روسيا؟ (فيديو إرم)

بعد التوترات التي شهدتها الحدود البولندية مؤخراً، وتحركات "الناتو" لردع أي توغل تنفذه روسيا، نلقي نظرة خاطفة على قدرات الجيش البولندي، من حيث العدة والعتاد.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، تسعى بولندا إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل عاجل ومستمر، مدفوعة بمخاوف أمنية دبلوماسية واستراتيجية، حيث إن موقعها الجغرافي يجعلها أول خط مواجهة محتمل، ما دفع الحكومة البولندية لإقرار قانون الدفاع الوطني (Homeland Defence Act) الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الجنود النشطين وتوسيع قدرات القوات المسلحة، وتخصيص نسب مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.

بولندا لديها حاليا نحو 216,000 جندي نشط في القوات المسلحة مع مجموع احتياط يقارب 350,000، وهي ثالث أكبر جيش في حلف الناتو من حيث عدد الأفراد النشطين.

بلغت ميزانية الدفاع البولندية في 2024 حوالي 38 مليار دولار أمريكي، وهي تمثل نحو 4.12% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعتبر نسبة مرتفعة ضمن أعضاء الناتو، وهي تسعى لوصول عدد الجنود النشطين إلى 300,000.

ووفقا لموقع Global Fire Power، فإن بولندا تمتلك حوالي 479 طائرة عسكرية بأنواعها المختلفة، 335 منها جاهزة للعمل الفوري.

ووفق ذات المصدر فإن بحوزتها 614 دبابة من طرازات مختلفة، 430 بجهوزية كاملة، كما يمتلك الجيش 23 ألف مركبة قتالية و62 ألف قطعة بحرية عسكرية.

ومع الفوارق الكبيرة مقارنة بروسيا التي تمتلك حوالي 1.5 مليون جندي نشط، إلا أن سنوات الحرب والنزاع مع أوكرانيا أنهكت الجيش الروسي، فهل نشهد صداما مباشرا بين الطرفين قريبا؟