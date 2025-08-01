مشروع قانون "الحشد الشعبي" يشعل معركة.. هل يتجه العراق نحو جيشين؟ (فيديو إرم)

في وقتٍ يُفترض أن يسير فيه العراق نحو إصلاح أمني شامل، يتم تقديم مشروع قانون جديد ليعيد طرح الأسئلة القديمة... ولكن بصيغة أخطر: هل يتحول الحشد الشعبي إلى جيش موازٍ؟ وهل نحن أمام لحظة فاصلة في مسار الدولة العراقية الحديثة؟

البرلمان العراقي يتهيأ لمناقشة القراءة النهائية لقانون الحشد الشعبي، في ظل انقسام سياسي وشعبي حاد.

المؤيدون يرون أن المشروع مجرد خطوة تنظيمية ضرورية، أما المعارضون... فيرون أنه تهديد مباشر لفكرة الدولة، ولحصرية السلاح بيد مؤسساتها.

ما يثير الجدل أن الصيغة الجديدة للقانون ترفع من استقلالية الحشد، ليصبح كيانًا موازيًا، لا يخضع لا لوزارة الدفاع... ولا للداخلية، بل يمتلك هيكلًا ماليًا وتنظيميًا خاصًا، وولاءات لا تزال، وفق مصادر سياسية، متصلة بجهات سياسية وأحيانًا خارجية.

مصادر سياسية عراقية تحدّثت لـ"إرم نيوز"، وقالت إن تمرير القانون بهذه الصيغة لا يُصلح الأمن... بل يعيد إنتاج الانقسام الطائفي والمؤسساتي، ويفتح الباب أمام ازدواجية القرار العسكري داخل الدولة.

ففي بلد ما زال يعاني من هشاشة أمنية في مناطق واسعة، فإن إعطاء غطاء قانوني لفصائل عقائدية قد يعني سحب البساط من تحت الجيش، وزيادة صعوبة ضبط السلاح المنفلت.

التحذيرات لا تتوقف عند الداخل، إقليميًا ودوليًا، تمرير هذا القانون سيُقرأ – بحسب مراقبين – كإضفاء غطاء مؤسسي للنفوذ الإيراني داخل المنظومة الأمنية العراقية.

وهو أمر من شأنه أن يوسع الفجوة بين بغداد وبعض العواصم الغربية، خصوصًا واشنطن.

المحلل السياسي أمجد سلام، يرى أن القانون الجديد لا يعترف فقط بوجود الحشد... بل يمنحه كيانًا مستقلًا بقرار وتشريع وتمويل وهيكل تدريبي، ما يجعله عمليًا خارج منظومة الجيش الوطني.

ويطرح سؤالًا حرجًا: هل هذه الخطوة إصلاحٌ أمني؟ أم أنها ترسيخ لواقع عسكري مزدوج؟!

بين الاندماج والانفصال، بين وحدة القرار وازدواجيته... يقف العراق عند مفترق طرق.

فإما أن ينتصر منطق الدولة، وإما أن يتكرّس واقع الجيوش المتوازية... تحت شعارات السيادة.