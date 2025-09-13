ريال مدريد في ورطة.. بخل بيريز يهدد مشروع ألونسو (فيديو إرم)

لا يكاد ريال مدريد يلتقط أنفاسه بعد نكبات العام الماضي التي جعلته يعيش موسمًا كارثيا على كل الصُعد، حتى وجد نفسه غارقا في أزمة دفاعية لا هوادة فيها.

إصابة أنطونيو روديجر في القدم، التي ستبعده لنحو ثلاثة أشهر، لم تكن مجرد خبر سيئ، بل صاعقة تهز أركان النادي وجماهيره، معلنا عن تكرار كابوس أصبح بصمة مألوفة لإدارة فلورنتينو بيريز، فريق يزخر بالنجوم في بعض المراكز، فيما تنهار أخرى بلا حلول، مع نقص خيارات يهدد استقرار الفريق.

الأزمة لم تولد فجأة، بل هي حصاد سياسة انتقالات غير متوازنة في الصيف الماضي، حين تجاهل النادي الحاجة الملحة لتعزيز قلب الدفاع بأسماء من الطراز الأول مثل إبراهيما كوناتي، واكتفى بضم دين هاوسن، فيما تركزت الاستثمارات في مراكز أخرى، لتجد ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيسر مع ألابا كرابع محتمل، في حين يقف قلب الدفاع على شفير الانهيار.

مع غياب روديجر، يجد تشابي ألونسو نفسه محاصرا بخيارات محدودة محفوفة بالمخاطر، فالأسماء على الورق تخفي علامات استفهام ضخمة. إيدير ميليتاو، الخيار الأول نظريا، يتأرجح بين لحظة وأخرى ولم يستعد بعد ثباته قبل الإصابة الطويلة، أما دافيد ألابا فيعيش مرحلة من الشكوك بعد تراجع مستواه الفني والبدني وتقارير عن رحيله المحتمل بنهاية عقده.

دين هاوسن الموهبة الواعدة أظهر لمحات رائعة لكنه يفتقر للخبرة، وطرده أمام بوروسيا دورتموند يثير علامات استفهام حول نضجه وقدرته على مواجهة الضغوط.

وراؤول أسينسيو خارج الحسابات تماما بعد أخطاء متكررة ولقطات ساذجة، وأوريليان تشواميني قد يتحول إلى حل دائم يمتلك القدرات المطلوبة لكن نقله لقلب الدفاع يترك فراغا في خط الوسط ويضع ألونسو أمام معضلة جديدة.

هذه الأزمة تكشف ضعف سياسة بيريز في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، فقد فضل صفقات هجومية براقة على حساب تعزيز الخط الخلفي، مع البخل في دفع قيمة مناسبة لمدافع من الطراز الأول، لتتحول تبعات هذا القرار إلى كارثة محتملة قد تكلف الفريق كثيرا، تماما كما حدث في عهد أنشيلوتي، حيث الاعتماد على حلول ترقيعية وإرهاق اللاعبين ونقص البدلاء أدى لانهيار الفريق في لحظات الحسم. فالتاريخ يعيد نفسه والضحية هذه المرة مشروع تشابي ألونسو الناشئ.

ورغم أن ألونسو أمام أول اختبار حقيقي في مسيرته، فإن الوقت قد يكون مناسبا لتجربة خطة اللعب بثلاثة قلوب دفاع التي لمح إليها سابقا، فرسم 3-4-3 قد يوفر حماية إضافية ويقلل العيوب الفردية للاعبين مثل ميليتاو وتشواميني وهاوسن، مع الاعتماد الكلي على تشواميني في قلب الدفاع، بجانب ميليتاو وتعويضه في الوسط بلاعب مثل كامافينجا عند عودته، ومخاطرة هاوسن بمنحه دورًًا أساسيًا على أمل أن ينمو بسرعة ويكتسب الخبرة اللازمة.

إصابة روديجر لم تكشف عن نقص عددي فقط، بل أبرزت خللا استراتيجيا عميقا في هيكل الفريق، وها هو ألونسو مضطر لاختراع حلول مبتكرة لمشكلة لم يصنعها، فيما يترقب جمهور الميرينجي على أعصابهم ألا يكون ثمن سياسة بيريز التقشفية ضياع موسم كان مليئًا بالوعود والأحلام.