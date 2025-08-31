صوتها وواجهتها الإعلامية.. حماس تناور بـ"الصمت" حول مصير أبو عبيدة

رغم تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، فإن صمت الحركة حتى الآن يترك هامشا من الغموض حول مصيره.

فقد نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر فلسطيني تأكيده مقتل أبو عبيدة بعد التعرف على جثمانه.

وادعت وسائل إعلام عبرية، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة أسفرت عن مقتل أبو عبيدة وزوجته وأطفاله الذين كانوا في الشقة لحظة القصف، في حين سارعت حماس إلى إغلاق المنطقة المحيطة بالمكان ومنعت السكان من الاقتراب لانتشال الجثث.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشقة التي قصفت لم تكن سوى منزل مستأجر من قبل عائلة أبو عبيدة قبل أيام فقط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سرعة تسرب المعلومات الاستخباراتية إلى الجيش الإسرائيلي.

العملية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت طابقين في المبنى، وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات وفق شهود عيان.

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي نجاحه في تصفية المتحدث العسكري، نفت حماس الرواية واتهمت إسرائيل بالتصعيد المتعمد.

وفي ظل تضارب الروايات بين النفي والتأكيد، يبقى مصير أبو عبيدة غامضا. إلا أن رحيله إذا ما ثبت بشكل قاطع، يمثل ضربة قوية لحماس، إذ كان يُعتبر أيقونة إعلامية ارتبط اسمه برسائل الحركة الدعائية منذ اندلاع الحرب، ووجها بارزا في نظر أنصار الحركة داخل غزة وخارجها.