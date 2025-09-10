محمد حبش: "جهات فصائلية" تريد تحويل سوريا إلى "مشروع جهادي" (فيديو إرم)

في مقابلة مع موقع "إرم نيوز"، تناول الباحث والمفكر الإسلامي السوري الدكتور محمد حبش الوضع الراهن في سوريا بعد حوالي 9 أشهر من سقوط نظام الأسد ووصول "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم في دمشق.

خلال المقابلة، استعرض الدكتور حبش القضايا السياسية والاجتماعية التي تشكل محاور رئيسية في المشهد السوري الراهن.

وأشار إلى ضرورة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، خاصة في ظل الأحداث الدامية الأخيرة والانتقامات الطائفية التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، والتي أودت بحياة الآلاف.

ولفت إلى أن الدولة السورية الجديدة تواجه ضغوطًا من قبل جهات فصائلية تسعى لتحويل سوريا إلى مشروع جهادي.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، شدد حبش على أن البرلمان يجب أن يكون ممثلًا لجميع شرائح الشعب السوري، بمن في ذلك المعارضون والموالون للسلطة على حد سواء، مؤكدًا أنه لا فائدة من برلمان يُستثنى منه أي مكون سوري، وأوضح أن جميع الأصوات يجب أن تُسمع وأن المشكلات ينبغي حلها تحت سقف البرلمان.

كما تطرق حبش إلى الدور الدولي في سوريا وصراع القوى الكبرى على النفوذ في البلاد، مؤكدًا أهمية أن تمتد سوريا في عمقها العربي وليس في العمق التركي.