يتكشف بُعد جديد للمعارك في مقاطعة كورسك الروسية؛ إذ أفادت تقارير من قلب الحدث بظهور غير مألوف لمقاتلين أجانب بين صفوف القوات الأوكرانية..

توالت شهادات صادمة لسكان مقاطعة كورسك المحليين بشأن مشاركة مرتزقة أجانب في هجمات قوات كييف على قراهم وبلداتهم؛ ما يسلط الضوء على أبعاد جديدة للصراع حول التدخل الأجنبي المباشر لصالح أوكرانيا.

إيرينا كيريتشينكو إحدى سكان قرية تشيركاسكي الحدودية في منطقة سوجانسكي قالت لوكالة نوفوستي الروسية إنه "في أحد الأيام، بينما كنا نجلس في القبو (الذي كانت تختبئ فيه هي ووالداها)، قررت الخروج للحصول على بعض الدفء في حديقة البيت.. نظرت ورأيت رجلًا يرتدي خوذة نازية.. ثم جاء الثاني".

"كانا مدججين بالأسلحة والمعدات المعلقة على صدريهما.. كانا يفعلان شيئًا ما، ويتحدثان بصوت عالٍ وليس بالروسية، على الأرجح باللغة البولندية. قالت إيرينا إنها اكتشفت لاحقًا أنه لم يكن هناك أوكرانيون فقط، وإنما فرنسيون وبولنديون".

القوات الروسية تحاول تطهير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، إذ بلغت خسائر الجانب الأوكراني أكثر من 3460 قتيلًا ومئات الجرحى والأسرى، وعشرات المدرعات والدبابات وراجمات الصواريخ، وفق "نوفوستي.