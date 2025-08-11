تصريح روسي عن "مضاجعة الأموات" يصدم أوروبا (فيديو إرم)

في تصريح فاق حدود الدبلوماسية وأشعل غضب العواصم الأوروبية، شبّهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علاقة أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي بـ"مضاجعة الأموات".

تعبير اعتُبر إهانة غير مسبوقة في سياق الصراع المستمر. التصريح جاء في وقت حساس، قبيل قمة مرتقبة في ألاسكا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وسط مخاوف أوروبية من تغييب كييف عن أي تسوية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسابق الزمن لحشد الدعم الأوروبي والدولي، رافضًا أي اتفاق لا يشمل بلاده. في المقابل، أعلن ترامب أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن "تبادل أراضٍ"، ما أثار قلقًا عميقًا من ضغوط قد تُفرض على أوكرانيا.

بينما تراهن أوروبا على حماية سيادة كييف، تخشى من أن تتحول إلى مجرد متفرج في صفقة كبرى تُبرم بين واشنطن وموسكو. القمة القادمة لا تعد فقط باحتمالات للسلام، بل باختبار حقيقي لموقع أوروبا في معادلة الحرب والسلام.