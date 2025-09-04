رضيع في حاوية القمامة.. أم ترمي طفلها وتذهب للتسوق بتركيا (فيديو)

كاميرا مراقبة تكشف جريمة أم في تركيا، رمت رضيعها في حاوية القمامة قبل أن تذهب للتسوق.

في إسطنبول، دخلت الأم متجرًا للتسوق وتبضعت ثم خرجت بكل هدوء، قبل أن تكشف كاميرا المراقبة تفاصيل الجريمة التي لوُحقت الأم على إثرها، حيث بين التحقيق ذلك في حادثة العثور على رضيع ميت وعليه آثار جروح وحروق في حاوية قمامة، قبل الوصول لوالدته واعتقالها بعد ثبوت أنها هي من رمته في الحاوية.

الأم التي تواجه تهمة القتل العمد بحق رضيع غير قادر على الدفاع عن نفسه، قالت إن الطفل جاء من زواج غير رسمي، وأنها انفصلت عن والده، ولديها ثلاثة أطفال من زوجها السابق، كما أنها طعنت الرضيع بمقص استخدمته في قطع الحبل السري الذي كان يربطهما، قبل رميه في حاوية القمامة.