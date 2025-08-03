بعد عاصفة الجدل.. أول تعليق لمحمد صلاح على زيارته لمعبد بوذي

في أول تعليق له بعد الجدل، وصف النجم المصري محمد صلاح زيارته لمعبد بوذي في طوكيو بـ"الملهمة"، مؤكدًا أنها كانت جزءًا من الجولة التحضيرية لفريق ليفربول في آسيا.

وكتب صلاح على منصة "تويتر": "موسم تحضيري رائع... زيارة معبد إيكوين كانت ملهمة".

وظهر صلاح مع زملائه داخل المعبد التاريخي ضمن نشاط ثقافي نظمه النادي لتعريف اللاعبين بالثقافات المحلية.

الصور والفيديوهات أثارت تباينًا في الآراء على وسائل التواصل بمصر، بين من اعتبرها انفتاحًا حضاريًا ومن رأى فيها تجاوزًا دينيًا.

ويستعد ليفربول حاليًا لمواجهة كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية.