قد تسبب الفشل الكلوي.. بكتيريا قاتلة في عبوات حمص مشهورة

أصدرت سلسلة متاجر Sainsbury's في المملكة المتحدة سحبًا عاجلًا لمنتجين من الحمص الخاص بعلامتها التجارية، بسبب مخاوف من تلوثهما ببكتيريا E. coli الخطيرة.

يشمل السحب منتج JS Classic Houmous بتاريخ صلاحية 13 سبتمبر، ومنتج JS Lemon & Coriander Houmous بتاريخ 14 سبتمبر.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء احترازي، بعد تحذير من وكالة معايير الغذاء البريطانية، التي أشارت إلى احتمال احتواء بعض الدفعات على بكتيريا E. coli المنتجة للسموم (STEC)، وهي سلالة قد تسبب أمراضًا خطيرة.

ونصحت Sainsbury's العملاء بعدم تناول المنتجات المتأثرة، وإعادتها إلى أقرب فرع لاسترداد قيمتها.

وقدّمت الشركة اعتذارًا عن الإزعاج، مؤكدة التزامها بسلامة المستهلكين.

من جانبها، أوضحت وكالة معايير الغذاء أن أعراض الإصابة تشمل إسهالًا قد يكون دمويًا، تقلصات حادة في البطن، وفي حالات نادرة، قد تؤدي العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمية، التي تُشكل خطرًا على الكلى وقد تهدد الحياة.