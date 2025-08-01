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أوليفيا جونسون
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السجن لضابطة هربت المخدرات لسجين باسم "الحب"

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
01 أغسطس 2025، 12:29 ص

أحبت ضابطة السجون أوليفيا جونسون سجيناً مداناً بجرائم سلاح، فوقعت في فخ التهريب والخيانة.

العلاقة العاطفية التي نشأت خلف القضبان قادتها لتهريب مخدر "سبايس" الصناعي إلى داخل سجن “هايبوينت” في سوفولك. وأثناء تفتيش أمني عشوائي، ضُبط بحوزتها ظرف كبير يحوي 88 ورقة مشبعة بالمادة المخدرة.

التحقيق كشف عن تلقيها مبالغ مالية من أصدقاء السجين مقابل التهريب، ورسائل نصية بينهما أثبتت تنسيقهما الكامل. المحكمة وصفت أفعالها بأنها ضربة لنزاهة النظام، وقضت بسجنها ثلاث سنوات ونصف..

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