"الصواريخ الأمريكية تقصف كورسك".. كيف قلبت أوكرانيا المعادلة؟

للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. الصواريخ الأمريكية تقصف كورسك الروسية، وتدخل على خط النار دون تأكيد رسمي.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن كورسك تعرضت لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع من طراز هيمارس الأمريكي على الأرجح.

معركة كورسك جعلت أوكرانيا تقلب المعادلة على روسيا، وتفتح جبهة جديدة في الحرب باحتلال أول أرض روسية منذ الحرب العالمية الثانية.

السرية كانت هي العنصر الأهم في الهجوم على كورسك حيث إن الأمر لم يكن يتعلق فقط بهوس المفاجأة، بل كان يتعلق أيضا بضرب محور تحويلي وفتح جبهة جديدة على مسافة بعيدة عن المعركة الرئيسة على الجبهة الشرقية، إذ تتقدم روسيا.

اليوم بعد مرور أسبوع ونصف أصبح التوغل يحظى بشعبية كبيرة بين عامة الناس في أوكرانيا، ولكن ليس بين كل قوات البلاد التي تشعر بالقلق إزاء المخاطر والتدهور السريع للوضع على الجبهة الشرقية، إذ تتسارع وتيرة التوغل الروسي نحو مركز الطرق والسكك الحديدية في بوكروفسك.

الموقف العسكري الأوسع لأوكرانيا يظل محفوفاً بالمخاطر، ويبدو الخريف مليئاً بالتحديات السياسية حيث يتعين على كييف أن تحقق التوازن، وأن تستعد لخسارة الإمدادات الحيوية، دون أن تستنزف قدرتها على مواصلة القتال وبالنسبة لأوروبا، فمن الأهمية بمكان أن تمنَح كييف إذا ما اضطرت إلى التفاوض أقوى دعم ممكن، وأن تكون هناك خطة ملموسة لضمان أن أي تسوية تفضي إلى سلام دائم.

تاريخيا يعلم فلاديمير بوتين أن معركة كورسك الشهيرة في عام 1943 بدأت بتقدم ألمانيا لمدة أسبوع قبل أن يشن السوفييت هجوما مضادا، وينتصرون بشكل حاسم ولكن الفارق هو أن موسكو كانت تعلم في ذلك الوقت بالخطط الألمانية مسبقا، ويرجع هذا جزئيا إلى المعلومات التي تم تبادلها من قبل الاستخبارات البريطانية والآن في عام 2024 يدرك الجانبان أن المعركة التي قد تدور بعد شهر قد تبدو مختلفة تماما عن الآن.