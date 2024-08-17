

والدها ملياردير ونفي 15 عاما.. عائلتها ذات نفوذ كبير وهي سيدة أعمال ناجحة.. تسعى اليوم لتجديد إرث عائلتها.. من هي بايتونغتارن شيناواترا أصغر من يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تايلاند؟

هي ابنة الملياردير تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء التايلاندي السابق، والذي نُفي خارج البلاد 15 عاما، وتبلغ من العمر 37 عاماً، وتعتبر ثالثة شخصية من عائلة شيناواترا النافذة في تايلاند تولياً للمنصب بعد والدها وعمتها.

درست بايتونغتارن العلوم السياسية، وحصلت فيما بعد على درجة الماجستير في إدارة الفنادق الدولية في المملكة المتحدة، وفي عمر 17 عامًا، تصدرت عناوين الأخبار عندما عملت في وظيفة بدوام جزئي في ماكدونالدز عندما انضم والدها إليها.

متزوجة من بيدوك سوكساواس وهو طيار تجاري، ولدى الزوجين طفلان بما في ذلك طفل رضيع أنجبته بايتونغتارن عندما كانت في حملة انتخابات العام الماضي، كما في إدارة سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة الأعمال العائلية قبل دخول معترك السياسة.

كان لبايتونغتارن مقعد في الصف الأول بمسيرة والدها المهنية، وفي الثامنة من عمرها رافقته في أول وظيفة حكومية له كوزير للخارجية، وعندما كانت في العشرين من عمرها اختبأت في منزل آمن بعد أن كانت الدبابات العسكرية تجوب شوارع بانكوك إثر استيلاء الجيش على السلطة من والدها، وبعد ذلك بعامين، شاهدته يغادر تايلاند لتجنب إدانته بالفساد.

بدأت بايتونغتارن مسيرتها السياسية رسميًا عندما انضمت إلى حزب "بيو تاي" في عام 2021 كمديرة للجنة الابتكار والشمولية بالحزب، وبعد ذلك بعامين قادت حملة ما قبل الانتخابات لحزب بيو تاي، وخاضت الانتخابات كواحدة من المرشحين الثلاثة لرئاسة الوزراء، متعهدة بإنهاء حكم دام ما يقرب من عقد من الزمن من قبل الإدارات المتحالفة مع الجيش.