سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

logo
حسين الشحات
فيديو

لقطة مثيرة للجدل.. ماذا تناول حسين الشحات خلال ودية تونس؟

عمرو عبدالقادر
عمرو عبدالقادر
07 سبتمبر 2025، 6:34 م

أثار حسين الشحات، نجم الأهلي، جدلاً واسعاً خلال مباراة منتخب مصر الثاني الودية ضد منتخب تونس للمحليين، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

فقد ظهر الشحات على مقاعد البدلاء بعد مرور 16 دقيقة وهو يتناول مادة في فمه، ما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر مطلع داخل المنتخب لـ"إرم نيوز"، فإن الشحات كان يتناول مكملاً غذائيًا على شكل "جيل"، شائع الاستخدام بين لاعبي الكرة المصرية.

وأوضح المصدر أن هذا المنتج يمنح اللاعبين الطاقة ويساعد العضلات على التعافي بعد المباريات، مؤكداً أنه لا يحتوي على أي مواد محظورة ولا يُصنف ضمن المنشطات.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC