لقطة مثيرة للجدل.. ماذا تناول حسين الشحات خلال ودية تونس؟

أثار حسين الشحات، نجم الأهلي، جدلاً واسعاً خلال مباراة منتخب مصر الثاني الودية ضد منتخب تونس للمحليين، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

فقد ظهر الشحات على مقاعد البدلاء بعد مرور 16 دقيقة وهو يتناول مادة في فمه، ما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر مطلع داخل المنتخب لـ"إرم نيوز"، فإن الشحات كان يتناول مكملاً غذائيًا على شكل "جيل"، شائع الاستخدام بين لاعبي الكرة المصرية.

وأوضح المصدر أن هذا المنتج يمنح اللاعبين الطاقة ويساعد العضلات على التعافي بعد المباريات، مؤكداً أنه لا يحتوي على أي مواد محظورة ولا يُصنف ضمن المنشطات.