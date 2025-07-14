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رجال أمن يكملون توصيل طلب بعد اعتقال سائق الديليفري (فيديو)

هاني رعد
هاني رعد
14 يوليو 2025، 10:20 ص


لعله طلب "الديليفري" الأغرب في حياة هذه الشابة الأمريكية، التي فتحت باب منزلها لتجد عمال التوصيل هم رجال شرطة مدججين بالسلاح، فما القصة؟

الواقعة بدأت حين أوقفت الشرطة سائق "GrubHub" بسبب قيادته المتهورة، لتكتشف لاحقًا أنه مطلوب في قضايا جنائية حيث تم اعتقاله على الفور، وبنظرة سريعة على هاتفه المحمول وبعد إقراره بأنه يعمل في توصيل الطلبات وبأنه في طريقه لإيصال طلب ما، قرر الضابطان إكمال مهمته احترامًا لمعدة الزبونة الفارغة.

فتحت براندي باب شقتها لتُصدم بعاملي التوصيل من "الشرطة"، اللذين وضّحا الموقف على الفور وسط دهشة صاحبة الطلب، وتعليقات من شاهدوا الفيديو الموثق، والتي أشادت بموقف الشرطة وروح الخدمة التي تجلت بطريقة غير تقليدية.

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