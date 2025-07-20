تعازٍ تُشعل مواقع التواصل.. الفنانون ينعون "الأمير النائم" (فيديو إرم)

خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، عقب غيبوبة دامت عشرين عامًا منذ تعرضه لحادث سير عام 2005.

وقد توافدت رسائل التعزية من نجوم الفن والإعلام، تعبيرًا عن مواساتهم لوالده الأمير خالد بن طلال وعائلته.

الفنانة أحلام الشامسي كتبت كلمات مؤثرة داعية بالصبر لوالديه، في حين عبّر حسين الجسمي عن حزنه العميق، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما شارك الفنان فايز المالكي والممثل الكويتي طارق العلي تعازيهما بكلمات صادقة عبر حساباتهما الرسمية.

وتذكّر المتابعون دعم الفنانة أصالة نصري السابق للعائلة، حين وصفت الأمير الوليد بأنه "رمز للصبر والأمل".

وقد أثارت القصة تعاطفًا واسعًا في الوطن العربي، لما تحمله من معانٍ إنسانية عميقة، بعدما ظل الأمير في غيبوبة لأكثر من نصف عمره، محاطًا بدعوات الملايين، إلى أن ودّع الحياة بهدوء أثار حزناً عاماً.