"السيطرة الكاملة".. نتنياهو يضع شروطًا صارمة لإنهاء الحرب في غزة

في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته مستعدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة فورا، لكنه شدد على أن ذلك لن يحدث إلا بعد تنفيذ شروط لا يمكن التنازل عنها لضمان أمن إسرائيل.

وتشمل الشروط إطلاق الرهائن الإسرائيليين جميعهم، سواء الأحياء أو القتلى، نزع سلاح حركة حماس بالكامل، تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من نشر حماس لمقطع فيديو يظهر أحد الرهائن وهو يناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تنفيذ الهجوم على القطاع.

ورد نتنياهو بحزم: "لن يضعف أي فيديو دعائي عزيمتنا أو يثنينا عن تحقيق هذه الأهداف"، مؤكدا أن نهاية الحرب ممكنة فقط وفق شروط إسرائيل.