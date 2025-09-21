"لحظة بطولية".. أب يضحي بنفسه لإنقاذ ابنه من الموت (فيديو إرم)

شهدت العاصمة التركية إسطنبول حادثة استثنائية حين تدخّل أب لحماية ابنه البالغ من العمر 5 سنوات من حادث تصادم محتمل في حي بينار.

وترك الطفل أيّاز أونال يد والدته فجأة وركض نحو والده الذي كان يحاول عبور الشارع، لتقترب سيارة تسير بسرعة مهددة حياته.

واندفع الأب إرسين أونال أمام السيارة لحماية ابنه، وصرخ لتحذيره، ما دفع الطفل للتوقف في الوقت المناسب، فيما اصطدمت السيارة بالأب وأوقعته أرضا، ليصاب بجروح طفيفة في الذراع والورك، لكنه تمكن من التعافي سريعا دون أي مضاعفات.

وأوضح الأب تفاصيل الحادث، مؤكدا أن رد فعله كان فوريا وغريزيا: "عندما رأيت السيارة تقترب من طفلي، لم يكن أمامي خيار إلا أن أتصرف فورا"، مضيفا أن الأولوية كانت دائما حماية حياة ابنه، وأنه سعيد لأن الطفل لم يصب بأذى.

ووثقت كاميرات المراقبة اللحظة البطولية، وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأب بأنه "بطل"، كما أعرب الجيران والمارة عن تقديرهم لشجاعته وتصرفه السريع، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس الحب والتفاني الحقيقيين بين الأب وأطفاله.