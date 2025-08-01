"اجتماع الظل بالألب"..هل تطيح النيران الصديقة بـ"شرعية زيلينسكي"؟(فيديو إرم)

في أجواء سرية بجبال الألب، تداولت مصادر استخباراتية روسية معلومات عن اجتماع جمع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين مع قيادات أوكرانية، لبحث مستقبل أوكرانيا في مرحلة ما بعد فولوديمير زيلينسكي.

الاجتماع، الذي ضم رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، إلى جانب الجنرال فاليري زالوجني، قيل إنه انتهى بالاتفاق على ترشيح الأخير لرئاسة البلاد.

التسريبات تحدثت عن ضمانات غربية لبقاء يرماك وبودانوف في مناصبهم مقابل تمرير الانتقال السياسي، وسط حديث عن خلافات متصاعدة داخل السلطة الأوكرانية، ومحاولات زيلينسكي الأخيرة للسيطرة على هيئات مكافحة الفساد.

في المقابل، نفت كييف عبر مستشار السياسات الخارجية إيفان يواس، صحة الرواية، ووصفتها بأنها دعاية روسية تهدف لتفكيك الجبهة الداخلية وإرباك المشهد السياسي في وقت حرج، في وقت يرى فيه محللون أن زيلينسكي بات عبئًا على داعميه الغربيين، بعد فشله في تحقيق تقدم ميداني، وتزايد شبهات الفساد، فضلًا عن فقدانه الشرعية الدستورية.



ويرى محللون أن الغرب قد يكون بصدد تهيئة زالوجني كبديل، في سيناريو “انقلاب أبيض” يمنح شرعية جديدة، ويفتح الباب أمام تسويات سياسية ربما تُستخدم كورقة ضغط في وجه موسكو.