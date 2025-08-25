سباق قارّي يتحول إلى لغز... اختفاء سباح في قلب البوسفور

حادث غامض هز مضيق البوسفور.. السباح الروسي نيكولاي سفيتشكوف، البالغ من العمر 29 عاماً، اختفى فجأة أثناء مشاركته في السباق القاري الـ37 الذي تنظمه كل عام اللجنة الأولمبية التركية وسط مشاركة نحو 3000 سباح من 81 دولة.

الفحوصات الطبية أكدت سلامة نيكولاي صباح السباق، إلا أن تيارات المضيق كانت أقوى من المعتاد ما أثار التساؤلات حول مصيره.

انطلق السباق في العاشرة صباحاً، وانتهى عند الثانية ظهراً، لكن الغياب المفاجئ لنيكولاي لم يُلحظْ إلا في وقت متأخر من المساء، ليبدأ بعدها سباق آخر من نوعه، لكن البحث هذه المرة كان عن حياة إنسان..

خفر السواحل والشرطة التركية تشارك في عمليات البحث المكثفة فيما تنتظر زوجته أنطونينا وصولها إلى إسطنبول للتواصل مع السفارة الروسية، والجميع يترقب تفاصيل هذا الغموض الذي قلب أحد أكبر سباقات المضيق إلى قصة مروّعة، ومليئة بالغموض.