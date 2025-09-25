"هروب من الموت".. توثيق لحظات الرعب بعد الهجوم على إيلات (فيديو)

وثقت لقطات جديدة من الهجوم الذي نفذته طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن على إيلات، نجاة عدد من الإسرائيليين من الموت بأعجوبة، بعد الانفجار الذي وقع على مقربة منهم.

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة"، من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الحوثيين "يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة“.

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن هاجمت بطائرة مسيرة فندق "كلاب هوتيل" في إيلات جنوبي إسرائيل، وسط تقارير عن وقوع عشرات الإصابات بين الإسرائيليين، بعضها حرجة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، لقطات جديدة من الهجوم الجوي الذي نفذته ميليشيا الحوثي، تظهر الهجوم من زوايا جديدة.

ونشرت القناة 12 العبرية، مقطع فيديو للحظة الانفجار القوي، معلقة عليه بالقول: "توثيق إضافي إلى اللحظات الدرامية لسقوط الطائرة دون طيار في إيلات".