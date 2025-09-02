متحديًا التهديدات.. كفيف من غزة يصرخ وحيدا: "بدي روبوت يفجرني" (فيديو)

أثار شاب كفيف من غزة يدعى أحمد طافش، ردود فعل وحزنًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع يصرخ وسط حارته الفارغة من السكان، متحديًا تحذيرات الجيش الإسرائيلي بالإخلاء.

"طافش" الذي قال في الفيديو: "بدي روبوت يفجرني"، وصرخ مستنكرًا استجابة أهالي حي الزيتون للنزوح بعد تعليمات الجيش الإسرائيلي.

وسائل إعلام فلسطينية أعلنت لاحقًا مقتله بروبوت "متفجر" استخدمه الجيش الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من ركام في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ تدمير واسع في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مستخدمًا روبوتات مفخخة وأحزمة نارية؛ ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل وإجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح.