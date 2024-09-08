إسرائيل تغيّر "تكتيكات الأنفاق" بعد مقتل الرهائن.. ماذا بعد؟

في تطور درامي جديد.. الجيش الإسرائيلي يقرر تعديل استراتيجيته العسكرية في قطاع غزة؛ إثر مقتل ستة رهائن داخل أحد الأنفاق.



هذا التغيير يأتي بعد أن أدت عمليات سابقة إلى مقتل الرهائن؛ مما زاد قلق الجيش من خطر التعرض لمزيد من الضحايا.



قناة "كان" الإخبارية أفادت بأن الجيش سيغير تكتيكاته في التعامل مع الأنفاق، إذ يعتبر مقتل الرهائن رسالة من حماس لوقف العمليات تحت الأرض، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عسكريون أن العمليات تحت الأرض أصبحت أكثر خطورة بعد مقتل الرهائن، مع احتمال وقوع المزيد من الخسائر.



أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، أعلن تعليمات جديدة لحراس الرهائن تأمرهم بقتل الأسرى إذا اقترب الجيش الإسرائيلي من مواقعهم.



المعركة، وفق مصدر عسكري للقناة ذاتها، أصبحت أكثر تعقيدًا وخطورة بعد مقتل الرهائن، خاصة إذا استمر الجيش الإسرائيلي في العمل تحت الأرض، مما يُنذر بمزيد من الخسائر.



الجيش الإسرائيلي بعد تعديل تكتيكاته يواصل البحث عن طرق مبتكرة ومعدات جديدة لتحسين قدراته، وتفادي خطر مقتل الرهائن.