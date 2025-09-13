"عثرة البث" في مقابلة الشرع تشعل انتقادات حول الكفاءات السورية (فيديو إرم)

مقابلة بصوت رديء متقطع وإضاءة خافتة وكوادر ربما لم تكن في أفضل حالاتها، هكذا جاءت الانتقادات بعد أول مقابلة للرئيس السوري أحمد الشرع على قناة الإخبارية السورية..

الجدل حول المقابلة وتفاصيلها امتد لساعات، فأين ذهبت الكفاءات العلمية السورية، ولماذا لا يُعين أصحاب الاختصاص في مكانهم المناسب؟

أسئلة طرحها السورية بلهجة ممتعضة على منصات التواصل بعد بث المقابلة، فقد أشار بعض الناشطين إلى مدير قناة الإخبارية جميل سرور قائلين إنه ليست لديه خبرة إعلامية سابقة إلا في إدارة صفحة فيس بوك.

ورغم ذلك فهو يتبوأ حاليا منصبا رفيعا على حد تعبيرهم. وفي المقابل عزا كثيرون ما حصل إلى أن البلد خرجت من حرب مدمرة والكفاءات موجودة لكن التمويل والإمكانات التقنية محدودة وضعيفة..

وبعد موجة الجدل هذه أصدرت الإخبارية السورية اعتذارا رسميا عن الخلل التقني، موضحة أنه جاء نتيجة عطل طارئ في جهاز البث..