خفايا "أولي البأس".. كيف زرعت إيران بديلاً للأسد في سوريا؟

من قلب الجنوب السوري.. حيث تختبئ خطوط النار التي لم تُكشف كاملة بعد، تولد حركة جديدة تحمل اسم "جبهة المقاومة الإسلامية-أولي البأس".

لكن خلف الشعارات، تكشف مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" عن حقيقة أخطر: هذه الجبهة ليست وليدة الأرض السورية وحدها، بل هي صنيعة إيرانية بامتياز.. مشروع قديم أُعيد إحياؤه بعد سقوط نظام الأسد.

مصادر أمنية وحزبية تؤكد أنّ إيران وحزب الله لم يغادرا سوريا حقا، بل تركا وراءهما شبكة من الفصائل والقيادات الموالية، عناصر درّبوها، موّلوها، وسلّحوها، واليوم أعادوا جمعها تحت راية واحدة "أولي البأس".

قيادة الجبهة يتولاها رجل يُدعى أبو جهاد رضا، شيعي سوري وقيادي سابق في فوج الجولان، عاد من زيارة سرية للبنان محمّلا بوعود وتمويل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وبتنسيق مباشر مع أسماء بارزة، بينهم محمد سعيد إيزدي، المسؤول عن التنسيق بين حماس والجهاد الإسلامي.

لكن الأخطر أن الدعم لم يكن ماليا فقط، فقد حصلت الجبهة على إحداثيات مخازن أسلحة وصواريخ سرية، خبأها الحرس الثوري و"حزب الله" قبل انسحابهما العلني من سوريا.

مخازن محصّنة، تحوي صواريخ متوسطة المدى و"كورنيت" روسية، ما يفسر السباق الإسرائيلي المحموم لمداهمة الجنوب ومنع وقوع هذه الترسانة بيد ميليشيات إيران.

أما التشكيل، فهو تحالف غريب يجمع فصائل وميليشيات سابقة مثل "نسور الزوبعة"، "لواء صقور القنيطرة"، "كتائب البستان"، وضباطاً منشقين عن جيش نظام الأسد المخلوع، بينهم العميد منذر إسماعيل.. خليط من بقايا الأسد وميليشيات إيران، لكن تحت قيادة جديدة.

إنها مقاومة بثوب إيراني، وواجهة جديدة لصراع مفتوح، بحيث لم تغادر طهران دمشق حقاً، بل غيّرت فقط اسم اللعبة من الأسد إلى "أولي البأس".