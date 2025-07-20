ابتزاز وضرب وتوثيق بالكاميرا.. سائح بريطاني يقع في فخ فاتورة باهظة

تحوّلت لحظة بسيطة داخل أحد الأماكن الترفيهية إلى مشهد عنف مهين وصادم. هناك، سقط قناع الضيافة ليكشف وجها قاسيا لممارسات لا تمتّ للترفيه بصلة، حين تعرّض شاب بريطاني لاعتداء عنيف لمجرد اعتراضه على فاتورة مشروبات باهظة.

الشرطة بمدينة "شيانغ ماي" التايلاندية، ألقت القبض على تسعة موظفين، عقب اعتدائهم العنيف على سائح بريطاني يُدعى كاميرون جيمس ويلكينز (27 عامًا)، بعدما رفض دفع فاتورة مشروبات ضخمة بلغت 460 جنيها إسترلينيا.

السائح، الذي دخل المكان بمفرده، فوجئ بمبلغ مبالغ فيه، فحاول مغادرة الحانة مع وعد بالعودة لاحقا لتسوية الفاتورة نقدا، لكن رد فعل العاملين كان عنيفا وغير متوقع؛ إذ أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة لتكبيله وضربه وسحبه أرضا، وسط توسلاته المتكررة.

الشرطة وجهت للمتورطين تهم الاعتداء وتشغيل مكان ترفيهي غير مرخّص وبيع الكحول خارج الأوقات المسموح بها، وتم إغلاق الموقع فورا.

سكان محليون كشفوا أن المكان يُدار من قبل إدارة جديدة عُرفت بممارسات احتيالية مماثلة، فيما أعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة العام الماضي تسببت في دخول سائح بريطاني في غيبوبة.