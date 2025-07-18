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حتى إشعار آخر.. بطلة العرب أنس جابر تعلق مسيرتها بكرة المضرب
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حتى إشعار آخر.. بطلة العرب أنس جابر تعلق مسيرتها بكرة المضرب (فيديو إرم)

هاني رعد
هاني رعد
18 يوليو 2025، 5:19 ص

أعلنت التونسية أنس جابر، تعليق مسيرتها في كرة المضرب مؤقتًا للتركيز على صحتها النفسية والجسدية.

وتواجه جابر (30 عاما)، والمصنفة سابقا الثانية عالميا، تراجعا لافتا لتحتل المركز 71، إثر إصابات متكررة في الكتف والركبة ومشكلات في التنفس نتيجة الربو.

قرار جابر جاء بعد انسحاب مؤثر من الدور الأول في ويمبلدون بسبب الإرهاق وصعوبات صحية، وتوجهت برسالة لجمهورها قائلة: "دعمكم ومحبتكم يعنيان لي الكثير، أحملهما دائما معي حتى عندما أكون بعيدة عن الملعب، سأبقى قريبة وعلى تواصل بطرق مختلفة، وسأتشارك هذه الرحلة معكم جميعا".

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