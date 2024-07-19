"موعد السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيتسك سيكون مع نهاية العام الجاري"..

تنبؤ كُتب بأقلام الخبراء الروس، بعد تقدم روسي لافت وغير مسبوق خلال سنوات الحرب في أوكرانيا، في مقاطعة تحمل من الأهمية الاستراتيجية ما يكفي لكي تُصنف الأكثر أهمية بين المقاطعات الأربع، وهي دونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون، ولوغانسك، التي تشهد على معارك متفاوتة الشدة بين القوات الروسية والأوكرانية..

فأين تكمن أهمية دونيتسك التي يخوض الروس من أجلها سباقا مع الزمن؟

أولا، ومن الناحية العسكرية، يقول الباحث في الشأن الأوكراني، ديمتري جاركوف، لـ "إرم نيوز"، إن إتمام السيطرة على دونيتسك يعني السيطرة على إقليم دونباس بالكامل، وهو أحد أهم الأهداف المنشودة من العملية العسكرية الروسية، حيث ستتحول المقاطعة إلى مركز ثقل عسكري تنطلق منه القوات الروسية إلى الجبهات الأخرى مثل زابورجيا أو خيرسون، كما يمكن القول إن الهدف المقبل للقوات الروسية يكمن في الوصول إلى مدينة فليكانوفسكا واستعادتها بهدف التوغل بشكل أكثر والوصول إلى الطريق الحيوي الذي يربط بين دونيتسك وزابورجيا.

أما ثانياً، فإن دونيتسك تمتلك أكثر من 100 منجم للفحم، وتضم رابع أكبر حقل فحم في أوروبا، إلى جانب أنها تعد عصب الصناعة في أوكرانيا، لغناها بالمعادن ولكونها كانت قبل الحرب موطنًا لعدد كبير من الصناعات.

وبعيدًا عن النتائج والأهداف العسكرية والاقتصادية، فإن إحكام روسيا سيطرتها على مقاطعة يسكنها أكثر من 6 ملايين مواطن روسي، سيفرض تغييرًا ديموغرافيًا واضحًا، وستتمكن بشكل تدريجي من الاستفادة من مواردها الغنية وتطويرها.