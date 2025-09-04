لقاءات عسكرية بلا سياسيين.. رسالة أمريكية "مشفرة" للداخل اللبناني (فيديو إرم)

على أبواب أسبوع متوتر جديد تقف العاصمة اللبنانية بيروت، إذ تستعد لاستقبال الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر في زيارة تتجاوز القصور الرئاسية، والمقار الحكومية، وتقصد مباشرة مقر قيادة الجيش اللبناني.

هذا الاختيار لم يأتِ مصادفة، بل يشي – بحسب مراقبين – بمرحلة جديدة من التدخل الأمريكي..

الزيارة تأتي تزامنًا مع جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء لمناقشة الخطة التي كُلف الجيش بإعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، وهو قرار أثار جدلًا عاصفًا منذ تبنيه مطلع أغسطس الماضي.

ورغم أن الولايات المتحدة كانت تضغط، منذ أشهر، باتجاه تجريد "حزب الله" من سلاحه، إلا أن التسريبات الأخيرة تكشف تحولًا في مقاربة واشنطن من الضغط الدبلوماسي إلى الانخراط الميداني.

وتشير المصادر إلى أن ضباطًا أمريكيين قد يشاركون فعليًا في عملية النزع، بالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني.

هذا التطور يضع لبنان أمام معادلة شديدة الحساسية، فمن جهة ترى بعض القوى أن حصر السلاح بيد الدولة شرط لا مفر منه لاستعادة الاستقرار والحصول على الدعم الدولي..

ومن جهة أخرى، يعتبر "الثنائي الشيعي" أن أي خطوة من هذا النوع قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بمثابة مغامرة تهدد التوازن الداخلي.

وبينما يترقب اللبنانيون نتائج جلسة مجلس الوزراء، ومباحثات الضيوف الأمريكيين مع قيادة الجيش، تبقى الأجواء مشدودة، وكأن البلاد على موعد مع اختبار سياسي وأمني قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة.