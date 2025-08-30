ميليشليا الحوثي تعلن مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء مع عدد من رفاقه

انهيار صامت.. تسونامي البطالة يكتسح أقوى اقتصاد أوروبي
انهيار صامت.. تسونامي البطالة يكتسح أقوى اقتصاد أوروبي (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري
30 أغسطس 2025، 12:42 م

لأول مرة منذ عقد، تسجّل ألمانيا أكثر من 3 ملايين  متعطل عن العمل، في مشهد ينذر بانزلاق اقتصادي أعمق.

الرقم، الذي أعلنته وكالة العمل الفيدرالية في 29 أغسطس، شكّل صدمة، خاصة أنه جاء بعد أسبوع فقط من إعلان تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2025 بنسبة 0.3%، أي أكثر من المتوقع.

الأزمة تبدو أعمق من التقديرات السابقة؛ فبيانات رسمية كشفت أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.7% في 2023، و0.5% في 2024، ما يعني أن الركود كان أشد مما اعتُقد.

وزيرة العمل، بربل باس،Bärbel Bas أقرّت بتأثير "الرياح المعاكسة" على سوق العمل، داعية إلى تدخل فوري.

النموذج الاقتصادي الألماني، المعتمد على الصناعة والتصدير، يعاني منذ 2022 بسبب أزمة الطاقة، والحرب في أوكرانيا، وتباطؤ التجارة مع الصين والولايات المتحدة.

