بعد الهجوم المباغت الذي شنته القوات الأوكرانية في مقاطعة "كورسك" الروسية وتوغلها لأكثر من عشرين كيلومتراً داخل الأراضي الروسية، وقيام القوات الروسية بتحشيد قوات كبيرة في مقاطعة كورسك من أجل شن هجوم مقابل لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية، ومن المؤكد أن يرافق هذا الهجوم دعم جوي من الطائرات الروسية.

ولذلك قامت أوكرانيا بشن هجوم استباقي بالطائرات المسيرة على القواعد الجوية الروسية التي قد تقدّم الدعم الجوي، وتم استهداف 4 قواعد جوية، ولكن هل ستؤثر هذه الضربات الأوكرانية بالمسيرات على الهجوم الروسي المتوقع.



لا يمكن أن تُحدث الطائرات المسيرة تدميرا كبيرا بالقواعد الجوية الروسية، إضافة إلى العدد الكبير من القواعد الجوية الروسية القريبة من أوكرانيا.