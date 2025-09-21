صدمة في مستشفى تركي.. استخراج قلمين من معدة مريضة

في حادثة طبية نادرة وغريبة، نُقلت شابة تركية تبلغ من العمر 22 عامًا إلى مستشفى أغري للتدريب والبحوث، بعد ابتلاعها قلمين نتيجة معاناتها من اضطراب الوسواس القهري.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية، كشفت الأشعة المقطعية عن وجود قلم رصاص وقلم حبر جاف داخل معدتها.

وعلى الفور، تدخل فريق الجراحة العامة لإجراء عملية تنظير داخلي دقيقة استمرت ساعة ونصف، نجح خلالها الأطباء في استخراج الجسمين دون مضاعفات.

الدكتور آدم أصلان، الذي أجرى العملية، وصف الحالة بالفريدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأجسام الطويلة والرفيعة نادرًا ما تُستخرج من المعدة، مقارنة بالأجسام المعتادة كالدبابيس أو العظام.

وقد وُضعت المريضة تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل أن تُغادر المستشفى بحالة مستقرة.

الأطباء وجهوا نصيحة عاجلة لعائلة الشابة: لا تتركوها وحدها، وابقوا الأدوات الحادة والكتابية بعيدًا عن متناولها، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.