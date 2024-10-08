"تاجر الموت" يعود مجدداً.. من هو؟ وما السبب؟

فيكتور بوت، المعروف باسم "تاجر الموت"، استعاد نشاطه في تجارة الأسلحة بعد خروجه من سجن أمريكي قبل عامين في صفقة تبادل سجناء مع موسكو..

عادت أنظار بوت، الذي ألهمت حياته فيلم "سيد الحرب"، نحو ميليشيا الحوثيين في اليمن، حيث يسعى لتوسيع شبكة مبيعاته في الشرق الأوسط عبر بوابتهم.. فمن هو فيكتور بوت؟

وُلد بوت عام 1967، ويحيط مسقط رأسه بعض الغموض، حيث يُقال إنه وُلِد في طاجيكستان أو تركمانستان، بينما تشير تقارير إلى أنه وُلِد في أوكرانيا.

كان والده ضابطًا في الجيش السوفيتي، مما أثر على نظرته للعالم. درس اللغات والترجمة وعُرف بمغامراته في التجارة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث بدأ في بيع الأسلحة الروسية.

بعد إدانته بالتآمر لقتل أمريكيين وقضاء 25 عامًا في السجن، عاد بوت ليصبح لاعبًا رئيسيًا في تجارة الأسلحة.. دوافعه تشمل جمع الثروة والنفوذ، وقد يكون شعوره بالاستهداف من القوى الغربية قد زاد من رغبته في العودة، إضافة إلى شغفه بالأسلحة والعمليات العسكرية.

تفاوض بوت مؤخرًا مع الحوثيين في موسكو وفق صحيفة وول ستريت جورنال على شراء أسلحة أوتوماتيكية بقيمة 10 ملايين دولار، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

بحسب أشخاص مطلعين على الأمر وفق الصحيفة فإن صفقة الأسلحة الصغيرة التي قيل إن بوت كان يتوسط فيها كانت مع ممثلين اثنين للحوثيين سافرا إلى موسكو تحت غطاء شراء المبيدات الحشرية والمركبات، وزارا مصنعا هناك.

الكرملين من جهته علق قائلا إنّ تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أشار إلى أنّ تاجر الأسلحة الروسيّ فيكتور بوت كان يحاول التوسط في بيع أسلحة صغيرة لمسلحي جماعة "الحوثي" في اليمن يبدو مزيفًا.