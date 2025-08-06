سيجارة إلكترونية تعطل إقلاع طائرة ساعتين.. ما القصة؟

في مشهد درامي داخل مطار إدنبرة في اسكتلندا، توقّفت رحلة طيران بسبب سيجارة إلكترونية لم يمنع صاحبها نفسه عنها.

راكب يبلغ من العمر 21 عاماً، لم يتمالك نفسه، فأشعل سيجارته الإلكترونية داخل دورة مياه طائرة "رايان إير"، قبيل إقلاعها نحو إسبانيا.

النتيجة كانت إنذار دخان يُطلق، والفوضى تعم المقصورة، وتأخير لساعتين كاملتين.

وصعد 6 من رجال الشرطة للطائرة، وسط دهشة الركاب، واقتادوا الشاب بهدوء لكن المشهد كله وثّقته الكاميرات وانتشر على مواقع التواصل.

أحد الركاب، قال إن الشاب كان ضمن مجموعة، وأن الطيار خرج بنفسه ليُعلن قراراً صارماً "سيتم إنزال الراكب فوراً".

بعد دقائق تم طرده رسمياً، وتلقى تحذيراً يمنعه من السفر مستقبلاً على متن رحلات "رايان إير".