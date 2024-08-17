بعد أن أصبحت كييف أول قوة عسكرية أجنبية تحتل أراضي روسية منذ الحرب العالمية الثانية.. كثرت التساؤلات عن السر وراء توغل أوكرانيا في كورسك.

السرية والسرعة والتشويش.. ثلاثي رعب أوكراني كان يحمل كلمة السر للتفوق في كورسك.

بداية من التشويش فقد قامت وحدات الحرب الإلكترونية بالتشويش على الاتصالات والطائرات بدون طيار الروسية لحظة اجتياح وحدات من الاحتياطي الاستراتيجي الأوكراني الحدود والاستيلاء على 82 بلدة في كورسك الروسية.

الاستعدادات لهذه العملية بدأت في وقت سابق من هذا الصيف وسط سرية تامة عندما استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة لمهاجمة البنية التحتية في كورسك من شبكة الكهرباء إلى مستودعات الذخيرة وتخزين الوقود ومعدات المراقبة.

الخطة كانت محاطة بالسرية التامة لدرجة أن العديد من الجنود الذين شاركوا فيها لم يكونوا على علم بمهمتهم حتى ساعة الصفر.

السرعة عبر التقدم الخاطف كانت كلمة السر الثالثة حيث انطلقت القوات الأوكرانية عبر الحدود الروسية في مركبات مدرعة سريعة الحركة، وسرعان ما اجتاحت الدفاعات الروسية.

الأوكرانيون ضربوا التعزيزات الروسية باستخدام المدفعية وفي غضون أيام تقدمت فرق الهجوم الأوكرانية عبر الثغرات في الدفاعات وتجاوزت البلدات والقرى وحاصرتها بدلا من مهاجمتها بشكل مباشر.