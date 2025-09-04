هل خرج البلوغر "شاكر محظور دلوقتي" من السجن؟ (فيديو إرم)

لا تشعر بالصدمة إذا شاهدت البلوغر المصري الشهير شاكر محمد حمزة في بث مباشر على تيك توك رغم علمك السابق بأنه محبوس على ذمة التحقيقات ويقبع خلف القضبان، فالتلاعب عبر التكنولوجيا فعلها.

حالة من الجدل فرضت نفسها بقوة على منصات التواصل في الساعات الأخيرة مع ظهور شاكر أو المعروف بـ"دونجوان تيك توك" في بث مباشر على حسابه الشخصي، أعقب هذا الظهور زَعمُ نشطاء أن "شاكر" تم الإفراج عنه بموجب إخلاء سبيل، لكن مصدراً أمنياً نفى الأمر بالكامل ووضح الملابسات.

يؤكد المصدر في تصريح للصحافة المصرية أن "الفيديو الذي ظهر على صفحة شاكر ليس بثًا مباشرًا، وإنما جرى تداوله بطريقة تقنية معروفة باسم Ops من أحد الفيديوهات القديمة، ما تسبب بحالة الجدل".

ويقبع شاكر في سجن "النهضة" على طريق "مصر – إسماعيلية الصحراوي"، على ذمة التحقيقات في قضايا غسل أموال وحيازة سلاح ومخدرات في تحرك رسمي للسلطات لم يتوقف عنده فقط، بل طال العديد من مشاهير البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.