في نظام لا يرحم النساء.. كيم جو آي تقترب من عرش كوريا الشمالية (فيديو)

في نظام يُحيط السلطة بالغموض والرمزية، ظهرت فجأة "الابنة العزيزة" لكيم جونغ أون، في مشهد استثنائي جمع بين البراءة والسيطرة. فتاة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، ظل صوتها غائبًا عن العلن، ومن دون لقب رسمي، لكنها تحضر بثبات مدروس في أبرز المشاهد السياسية، إلى جانب والدها، كرمز يُراد له أن يجسّد الولاء والاستمرارية.

منذ ظهورها العلني الأول في نوفمبر 2022 أمام صاروخ باليستي عابر للقارات، بدأت وسائل الإعلام الرسمية تطلق عليها ألقاب التبجيل مثل "العزيزة" و"المحترمة" و"الغالية"، من دون الكشف عن تفاصيل مكانتها داخل الأسرة الحاكمة. حضورها المتكرر وظهورها إلى جانب كبار القادة والمقربين، يحمل إشارات مباشرة إلى أن مكانتها تتجاوز مجرد صلة الدم.

تحليلات استخباراتية وصحافية، من بينها تقارير "نيويورك تايمز" و"جابان تايمز"، تلمّح إلى احتمال إعداد جو آي لتكون الوريثة المقبلة في دولة لم تشهد قيادة نسائية من قبل. ومع تراجع ظهور والدتها ري سول جو، وتقدّم جو آي في المشهد العام، تزداد المؤشرات على دور محوري يُهيَّأ لها بعناية، حتى على حساب العمة كيم يو جونغ، التي كانت تُطرح سابقًا كخليفة محتملة.

ورغم أن كيم جونغ أون لا يزال في مطلع الأربعينيات، فإن وضعه الصحي ظل محاطًا بالتكهنات، خاصة مع تاريخ عائلي حافل بمشاكل القلب. والده، كيم جونغ إيل، توفي بأزمة قلبية في سن التاسعة والستين، وجده كيم إيل سونغ رحل بالطريقة ذاتها. ظهوره أحيانًا بوزن زائد أو وهو يتنفس بصعوبة في بعض الفعاليات زاد من التساؤلات، ما دفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن التمهيد لوريث محتمل قد لا يكون خيارًا طويل الأمد، بل ضرورة مُلحّة في نظام لا يتحمّل فراغ السلطة.

في كل صورة، وكل تحية رسمية، تبرز جو آي كشخصية تتحرك نحو مركز النفوذ. أسلوبها، وملابسها، وحتى تفاصيل تصفيقها، تعكس تطورًا في بناء الصورة العامة، بما يتجاوز عمرها الفعلي.

وفق النسق المتّبع في كوريا الشمالية، حيث تُصنع الزعامة بعناية فائقة منذ لحظتها الأولى، تبدو كيم جو آي الآن في طور التحوّل إلى رمز قادم، صامتة في خطابها، قوية في حضورها، ومحمّلة بدلالات الحكم والاستمرار.