لحظات رعب على ارتفاع آلاف الأقدام بسبب شاحن محترق (فيديو)

حالة من الذعر شهدتها رحلة تابعة لشركة KLM من ساو باولو إلى أمستردام، بعد انفجار شاحن محمول داخل الخزانة العلوية قبل نهاية الرحلة.

الشاحن، الذي يحتوي على بطارية ليثيوم، اشتعل فجأة، متسببا بتصاعد دخان كثيف في المقصورة؛ ما أثار فزع الركاب.

طاقم الطائرة استجاب بسرعة، مستخدما طفايات الحريق ومرتديا معدات الوقاية، وتمكّن من السيطرة على الموقف.

الركاب غطوا وجوههم وتعاونوا مع الطاقم وسط أجواء من التوتر.

الرحلة انتهت بسلام دون إصابات، لكن الحادث سلّط الضوء مجددا على مخاطر بطاريات الليثيوم.

ويُعد "التشغيل الحراري" وهو تفاعل داخلي عنيف داخل البطارية، أحد الأسباب الشائعة لانفجار هذه البطاريات، ما يدفع شركات الطيران إلى فرض قيود صارمة على حملها.