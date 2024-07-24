ليست مزرعة عادية، بل هي مملكة للزواحف السامة..

كاميرا "إرم نيوز" في جولة مثيرة داخل مزرعة للعقارب والثعابين في محافظة المنوفية المصرية.

هذا المجال الغريب والمخيف بالنسبة للكثيرين.. يواجه العامل فيه المخاطر يومياً لاستخلاص السموم من أخطر أنواع الزواحف.

هذه المهنة تعتبر ثروة قومية فسموم العقارب والثعابين تدخل في صناعة الأمصال والأدوية، وتُستخدم في أبحاث علمية لمعالجة أمراض خطيرة. محمد بشتة خاض الكثير من رحلات الصيد لهذه الزواحف السامة في جميع أرجاء مصر.

أما عن أسعار السموم، فتتراوح بين 3000 و13000 دولار للغرام الواحد فقط، مع اختلافات بين سموم الثعابين والعقارب ومدى توفرها وفق معطيات محددة.

هي نافذة على عالمٍ غامضٍ ومليء، بالتحديات والابتكارات.. هذه الجولة تُظهر إبداع الإنسان وعزمه على تحويل أخطر الكائنات إلى أدواتٍ لإنقاذ الحياة.