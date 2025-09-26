logo
عملات
فيديو

المركزي الأوروبي يدعو لتخزين النقود.. تحذير مبطّن من أزمة مقبلة؟ (فيديو)

توفيق الناصري
توفيق الناصري

حافظوا على الهدوء، واحتفظوا بالنقد في بيوتكم.. توصية جديدة صدرت هذا الأسبوع عن المصرف المركزي الأوروبي، تطلب من المواطنين شيئًا قد يبدو بسيطًا... لكنه يحمل بين طياته إشارات عميقة:
احتفظوا في منازلكم بمبلغ يغطي حاجاتكم الأساسية لـ72 ساعة.

أخبار ذات علاقة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

"المركزي الأوروبي" يحذّر من سيطرة ترامب على السياسة النقدية الأمريكية

 تحذير مقلق يدفع لتساؤلات عدة: هل أوروبا مقبلة على حرب قد تتضرر خلالها إمدادات الطاقة والكهرباء، أم أن الدعوة لتخزين النقود مجرد إجراء روتيني؟

المبلغ المقترح: بين 70 و100 يورو للفرد، أو ما يصل إلى 400 يورو لعائلة مكونة من 4 أشخاص.
الهدف؟ أن تكون قادرًا على شراء الطعام، الدواء، وربما الوقود عندما تفشل الأنظمة.

أخبار ذات علاقة

"المركزي الأوروبي" يُصدر بيانًا بشأن هجمات البحر الأحمر

التوصية استندت إلى تحليل سلوك الناس خلال أزمات كبرى عرفتها القارة:

جائحة كورونا، الحرب في أوكرانيا، انقطاع الكهرباء في إسبانيا، وأزمة ديون اليونان.

وفي كل مرة، كانت هناك قاسم مشترك: العودة إلى النقود الورقية وبكثافة.

الكاش لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت، ولا إلى شبكة هاتف. فهل نحن أمام تحذير مبطّن من أزمة مقبلة؟

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC