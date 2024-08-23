احتفل المطرب العراقي محمود التركي بتحقيق أغنياته، مليار مُشاهدة على موقع "يوتيوب"، وعلى رأسها أغنية "عاشق مجنون"، التي حققت 240 مليون مُشاهدة، وتحدث لـ "إرم نيوز" عن الأرقام والمشاهدات على المنصات الإلكترونية، وعما إذا كانت مقياسًا للنجاح، وقال إن هذا النجاح لا يأتِ من فراغ، مشيرا إلى أن الأرقام العالية التي حققتها أغنياته تعد نجاحًا كبيرًا بالنسبة له.

وأشار التركي إلى أنه يعتبر نفسه محظوظا، بمُشاركته بحفل غنائي، بمهرجان العلمين، إذ قال إنه ضم الكثير من الجنسيات العربية المختلفة، ونوه إلى أن لديه أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية، يواصل التحضير لهما في الوقت الراهن، ويقول إنه يترك الأمر مفاجأة، لحين الإعلان عنهما.

وأردف مُتحدثًا عن نجاح المُطربين العرب بمصر: "الجمهور المصري صعب، ليس كل الفنانين ينجحون في مصر، أو يلفتون انتباه الجمهور لأغنياتهم، أعتبر نفسي واحدًا من المطربين العراقيين المحظوظين، الذين حظت أعمالهم الغنائية بنجاح وشهرة كبيرة في مصر.

كما يرى التركي أن مواطنه القيصر كاظم الساهر هو سفير الأغنية العراقية منذ سنوات طويلة، وشدد على أنه يعتبر الساهر مثله الأعلى، الذي يتمنى تقديم ديو غنائي معه، من نجوم الطرب العربي بشكل عام، مُعتبرا تامر حسني، المُطرب المصري القريب إلى قلبه، والذي يستمع إلى أعماله الغنائية بشكل مُستمر.

وبسؤاله عما إذا كانت مواطنته رحمة رياض نجمة العراق الأولى؟ .. أجاب: "رحمة رياض فنانة ناجحة، مثلت الشعب العراقي بأفضل صورة ممكنة، لدينا أصوات غنائية، تجعلني لا أقول إن هناك اسما مُعينا أستطيع أن أقول عنها إنها مُطربة العراق الأولى، هذا لا ينفي أن رحمة رياض صديقة وأخت عزيزة وغالية، حيث نتواصل مع بعضنا البعض، وسعيد للغاية بما حققته من نجاح."

في نهاية حديثه، كشف التركي عن مشاريعه الغنائية الجديدة، التي يعكف على التحضير لها حاليا، وقال إن لديه "ميني" ألبوم عراقي جديد، إلى جانب الأغنيتين الجديدتين باللهجة المصرية.