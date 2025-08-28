logo
ختام أحمد الشمري
فيديو

جريمة تهز العراق.. رفضت الزواج به فقتلها بدم بارد (فيديو)

عمر كراجهصدام مقدادي
عمر كراجه,
صدام مقدادي
28 أغسطس 2025، 8:01 ص

شهد العراق جريمة مروّعة أثارت غضبًا واسعًا، بعدما أقدم شاب على قتل ابنة عمّه، الأستاذة الجامعية ختام أحمد الشمري، بسبب رفضها الزواج منه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجريمة وقعت في محافظة صلاح الدين، حيث تصاعدت الخلافات العائلية بين الطرفين، قبل أن يلجأ الجاني إلى إطلاق النار على الضحية؛ ما أدى إلى وفاتها على الفور، ثم لاذ بالفرار.

 وأعلنت القوات الأمنية فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وأطلقت حملة واسعة للبحث عن القاتل تمهيدًا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع الجدل المتواصل حول وفاة الطبيبة بان زياد طارق إسماعيل، حيث اعتقلت السلطات مدير أحد "الكروبات" الطبية، بتهمة التحريض ونشر الأكاذيب، وسط استمرار التحقيقات في القضية.

