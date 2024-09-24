قناة أفغانية تتحدى طالبان وتمنح مذيعات ظهوراً وصوتاً على الهواء

في تحدٍّ جريء لسلطة طالبان تواصل قناة تلفزيونية أفغانية تمكين النساء وإعطائهن صوتاً على شاشتها رغم القوانين الصارمة التي فرضتها الحركة.. فبينما تحظر طالبان حقوق النساء وتفرض عليهن قوانين قاسية، بما في ذلك حرمانهن من التعليم والعمل وتغطية الجسم بالكامل والامتناع عن التحدث بصوت عالٍ، تسلط "طلوع نيوز" الضوء على قصص النجاح النسائية في مجتمع يسوده القمع.

وبحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، فإن المفاجأة الكبرى تكمن في أن عدد النساء العاملات في القناة ارتفع إلى 20 مذيعة، بعد أن كان العدد 8 فقط قبل سيطرة طالبان، مما جعل "طلوع نيوز" رمزاً للصمود في وجه الحركة.. القناة لم تتوقف عند تقديم نشرات إخبارية فحسب بل قدمت سلسلة عن رائدات الأعمال الأفغانيات التي جذبت ملايين المشاهدات ومن بين الحلقات البارزة قصة 4 شابات لم يستطعن مواصلة التعليم بعد الحظر، فلجأن إلى تأسيس مشروعهن التجاري الخاص وفقاً للصحيفة البريطانية.

وللتأكيد على التزامه بتعليم الفتيات كشف سعد محسني الرئيس التنفيذي للقناة، عن برامج تعليمية سرية للفتيات اللاتي مُنعن من الذهاب إلى المدارس، مما يبرز قدرة الإعلام على تحدي الظلام وفتح أبواب الأمل.

في وقت تحاول طالبان خنق أي بصيص من الحرية تظل "طلوع نيوز" بمثابة شريان الحياة الذي يربط النساء الأفغانيات بالعالم، ويمنحهن فرصة لتقديم قصصهن رغم كل القيود.