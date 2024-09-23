"عاصفة ضخمة تجتاح بريطانيا".. مدن غارقة ومشاهد مروعة (فيديو إرم)

تشهد المملكة المتحدة وخاصة لندن أسوأ موجة من الفيضانات في السنوات الأخيرة حيث حاصرت المياه سيارات وأغرقت شوارع رئيسية مثل شارع دانستابل، ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تتساقط أمطار إضافية تصل إلى ست بوصات، مما يزيد من حالة الطوارئ.

الصور الدرامية من المناطق المتضررة تكشف عن مشاهد مروعة: مراكز المدن غارقة، ومدارس مغلقة، وركاب القطارات يعانون من صعوبات شديدة بسبب الفيضانات التي أثرت على خطوط المواصلات، وسط من فيضانات "كبيرة" متوقعة.

الشهادات من المتضررين تعكس الألم والقلق، حيث تقول لويز أوريوردان، عضوة مجلس مدينة دنستابل: "ينفطر قلبي على كل هؤلاء السكان والشركات المتضررة"، ومع استمرار هطول الأمطار، تتجه الأنظار إلى خطط الطوارئ للحد من تأثير هذه الكارثة الطبيعية ومدى الاستجابة الحكومية والتخطيط.

مع استمرار التحذيرات من الفيضانات في مختلف المناطق، يستعد الجميع لمزيد من الطقس السيئ، وسط تساؤلات عديدة تطرح حول مدى تأثير هذه الكارثة على الحياة اليومية للسكان وكيف ستتعامل السلطات مع هذا التحدي المتزايد.