موسكو تعود للمشهد السوري.. هل يوقف "الدرع الروسي" زحف إسرائيل؟ (فيديو إرم)

في خضم تحرك دبلوماسي مكثف على خط "موسكو- تل أبيب - دمشق" أعادت روسيا تفعيل وجودها الأمني في الجنوب السوري عبر تسيير دوريات للشرطة العسكرية في خطوة تحمل أكثر من طابع أمني بحت، وتُقرأ كصفقة دبلوماسية تكبح تصاعد المواجهات في منطقة تحكمها حساسية استراتيجية وسياسية عميقة.

تقول مصادر سورية مطلعة لـ"إرم نيوز"، إنها جاءت بعد تفاهمات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبموافقة دمشق..

المصادر أكدت لـ"إرم نيوز" أن الاتصالات الهاتفية بين بوتين ونتنياهو في 29 من يوليو و4 من أغسطس كانت محورية في توافق الطرفين على عودة هذه الدوريات.

لكن هذه العودة ليست مجرد إجراء أمني عابر بل هي خطوة محسوبة بعناية لطمأنة تل أبيب التي وسّعت في الشهور الأخيرة وجودها داخل المنطقة العازلة على حدود الجولان، واعتبرت أن أي فراغ أمني قد تستغله "ميليشيات" ولصالح قوى تعتبرها تهديداً لأمنها.. وموسكو من جهتها ترى في وجودها نقطة توازن يعيد ترتيب قواعد الاشتباك.

المصادر أكدت أن التفاهم الروسي-السوري يهدف أيضاً إلى احتواء بؤر التوتر المتفجرة في الجنوب من احتجاجات الدروز في السويداء إلى الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية داخل العمق السوري.

هذا التطور في الجنوب يأتي بالتوازي مع تحركات عسكرية مشتركة بين دمشق وموسكو بينها دورية روسية الأسبوع الماضي، في القامشلي وريف الحسكة الشرقي بمرافقة مروحيات روسية وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2024 التي تنفذ فيها روسيا مثل هذه العملية في المنطقة.

تاريخياً تولت الشرطة العسكرية الروسية منذ 2018 مراقبة المنطقة العازلة على حدود الجولان المحتل والحدود السورية–الأردنية لكن المشهد تغيّر جذرياً أواخر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد..

حينها تقدمت القوات الإسرائيلية إلى عمق المنطقة العازلة ونفذت مئات الضربات الجوية مبررة ذلك بمحاولة منع السلطات الجديدة من السيطرة على ترسانة الجيش السوري السابق ووقف أي أنشطة "معادية" قرب حدودها.

اليوم ومع عودة الدوريات الروسية يبدو أن الجنوب السوري يقف على أعتاب مرحلة جديدة.. وما بدأ كعملية لطمأنة تل أبيب قد يتحول إلى نقطة تحوّل في ترتيب القوى داخل سوريا لكن ثمن هذا الهدوء المحتمل سيظل معلقاً بقدرة الأطراف المحلية والإقليمية على إدارة الأزمة بدبلوماسية مستدامة وليس بتفاهمات قصيرة الأجل.