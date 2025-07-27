"كأنك بفيلم رعب".. طائرة تحترق وركابها يقفزون من الزلاقات

بالصوت والصورة.. لحظات من الرعب الحقيقي على أرض المطار، دوي انفجار قوي وتصاعد ألسنة لهب، وصيحات ذعر تهزّ طائرة بوينغ 737 ماكس 8 قبل لحظات من الإقلاع.

من مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو، كانت الطائرة تستعد للإقلاع نحو ميامي، لكن الطائرة التي كان على متنها 170 راكبًا تحوّلت إلى كابوس.

خلل في جهاز الهبوط، وانفجار في الإطارات، وحريق في المكابح تسبب بإخلاء الطائرة على المدرج بطريقة طارئة.

إحدى الراكبات وصفت اللحظة بأنها "صدمة مرعبة".. اهتزت الطائرة، وانحرفت نحو اليسار، وتصاعد الدخان والنار من تحتها، أما صديقتها فقد شاهدت ألسنة اللهب بأمّ عينيها، وقالت: "اعتقدنا أننا اصطدمنا بشيء.. أمسكت بيد صديقي، وبدأنا الصراخ".

رجال الإطفاء هرعوا إلى المدرج لإخماد الحريق، وتم نقل أحد المصابين إلى المستشفى، في حين نُقل الباقون عبر زلاقات الطوارئ وسط صدمة وارتباك شديد.