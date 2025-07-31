النخبة تحت المقصلة.. هل بدأ بوتين يشتمّ رائحة الغدر في قصره؟ (فيديو إرم)

من دهاليز السلطة الروسية ينبعث دخان صراع معقد لا يرحم، عنوانه الأبرز: "عمليات تطهير داخل النخبة الحاكمة"، وفقًا لما كشفته صحيفة "تيليغراف" البريطانية.

تساقط الأسماء الرفيعة واحداً تلو الآخر، والاعتقالات المتتالية، ليست سوى مؤشرات على اهتزاز منظومة كانت تبدو صلبة.

في موسكو، باتت الولاءات موضع شك، والمناصب رهينة الخضوع الكامل للكرملين، كل هذا يجري في وقت تشهد فيه روسيا ضغوطاً خارجية متزايدة، وتحديات داخلية تهدد بإعادة تشكيل المشهد من الداخل، فهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحكم الروسي؟

آخر فصول تنظيف البيت الداخلي، ما وُصف بـ"الانتحار الغامض" لوزير النقل السابق، رومان ستاروفويت، Roman Starovoyt، عقب ساعات من إقالته من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس في الكرملين.

تشير التقارير إلى أن عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال تم اعتقالهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، وسط أحكام بالسجن تطال ضباطاً مقربين من وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، في قضايا فساد عسكري. وفي خطوة لافتة، ألغت موسكو العرض البحري السنوي، ما اعتُبر دليلاً على التوتر المتصاعد في أوساط القيادة الروسية.

تزامن ذلك مع تحركات أمريكية متسارعة، فقد قلّص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المهلة الممنوحة لبوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 إلى 12 يوماً، في محاولة واضحة لفرض تسوية تحت ضغط الزمن والعقوبات. وتلوّح واشنطن بفرض عقوبات ثانوية صارمة على الدول التي تواصل التعامل مع موسكو في قطاع الطاقة، ما يهدد شراكات روسيا التجارية، خصوصاً مع الصين والهند.

وسط هذا المشهد المعقد، تبدو روسيا وكأنها تدخل مرحلة من الإرباك الداخلي والضغوط الخارجية المتشابكة، إذ باتت خيارات بوتين تضيق، رغم الخطاب العلني الذي لا يزال يتحدث عن "السيطرة والمضي في العملية العسكرية الخاصة".