أثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، غضب التونسيين، بعد أن ظهر بمقطع فيديو يتحدث فيه عن سوء المعاملة التي تعرّض لها من موظفي مطار قرطاج الدولي في تونس، فما القصة؟

شاكوش قال إن المعاملة في مطار تونس من أسوأ المعاملات في العالم، بعد أن اضطر للانتظار في المطار 6 ساعات، ومعاملته كمسجل خطِر، على حدّ وصفه، دون ترحيب أو حتى ابتسامة، مؤكدًا أنه لن يعاود الغناء في تونس مرة أخرى.

هذه التصريحات أثارت غضب عدد من التونسيين لتدخل نقابة الموسيقيين في البلاد على خط الأزمة، عبر مخاطبة نقابة الموسيقيين في مصر لمطالبة شاكوش بالاعتذار الرسمي.

نقيب الموسيقيين التونسيين اعتبر تصريحات شاكوش تمس سيادة تونس، كما تمس مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار قرطاج.

أما نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل، فقد قال في تصريحات صحفية، إنه لا علاقة له بما تحدث به شاكوش، حتى لو وصل به الأمر إلى السجن هناك.